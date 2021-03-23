Передача Кныжова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 23 марта. "Сан-Хосе" победил "Лос-Анджелес" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (9-я минута) и Райан Донато (44). У проигравших отличился Мэтт Рой (38).

Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 30 матчах и отдал четыре голевые передачи.

"Сан-Хосе" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 28 очков после 30 игр. "Лос-Анджелес" идет на пятом месте с 32 очками в 31 игре. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 25 марта.