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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Орлова завоевала золото в биг-эйре на юниорском чемпионате мира

Еще одна россиянка Снежана Прайс стала третьей
Ксения Орлова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Ксения Орлова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Ксения Орлова стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Соревнования проходят в Красноярске.

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По сумме двух лучших попыток Орлова набрала 163,75 балла. Второе место заняла немка Мюриэль Мор (141,00), третье - россиянка Снежана Прайс (123,50). Анна Иванова стала четвертой (18,50).

Ранее Орлова завоевала золотую медаль в дисциплине "слоупстайл".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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