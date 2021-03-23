Фристайлистка Орлова завоевала золото в биг-эйре на юниорском чемпионате мира

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Ксения Орлова стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Соревнования проходят в Красноярске.
По сумме двух лучших попыток Орлова набрала 163,75 балла. Второе место заняла немка Мюриэль Мор (141,00), третье - россиянка Снежана Прайс (123,50). Анна Иванова стала четвертой (18,50).
Ранее Орлова завоевала золотую медаль в дисциплине "слоупстайл".
Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.