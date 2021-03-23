Соболев: Промес после прихода в "Спартак" расположил всех к себе

ТАСС, 23 марта. Полузащитник Квинси Промес хорошо влился в коллектив футбольного клуба "Спартак" после возвращения в команду. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал нападающий красно-белых Александр Соболев.

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом. С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого стал чемпионом страны и победителем Суперкубка России.

"Мы с [Самуэлем] Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает, как и Алик (Алекс) Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе, - сказал Соболев. - Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались, а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела".

Соболев отметил, что в клубе хорошая атмосфера: "У нас все друг с другом общаются. Атмосфера - супер. У нас очень хороший коллектив, все друг друга дополняют. Промес зарядит, [Георгий] Джикия и [Артем] Ребров "напихают", [Роман] Зобнин что-то добавит, мы с Жиго пошутим..."

Промесу 29 лет, в нынешнем сезоне футболист провел четыре матча за красно-белых, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. В активе 24-летнего Соболева 11 голов и три результативные передачи в 18 матчах.

"Спартак" с 44 очками в 23 матчах занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.