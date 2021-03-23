Соболев считает, что Кокорин не "косил" от матчей против "Зенита" и "Сочи"

ТАСС, 23 марта. Предположения о том, что бывший футболист "Спартака" Александр Кокорин не играл в матчах с "Зенитом" и "Сочи" якобы из-за устной договоренности с этими клубами, являются ерундой. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал форвард красно-белых Александр Соболев.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. В январе игрок перешел в итальянскую "Фиорентину". В настоящее время 30-летний Кокорин не играет из-за травмы бедра. До перехода в "Спартак" форвард выступал за "Зенит" и "Сочи".

"Это (предположения о договоренности) ерунда, - сказал Соболев. - Вот сейчас он получил травму в "Фиорентине" - это как раз то, что у него было в "Спартаке" как раз перед играми с "Сочи" и "Зенитом". Рецидив. Это доказывает, что здесь Саша не "косил".

Соболеву 24 года, в нынешнем сезоне он провел 18 матчей за красно-белых, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.