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Турнир претендентов по шахматам

Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге

Соревнования состоятся с 17 по 29 апреля
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о возобновлении шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 17 по 29 апреля, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

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Соревнования были приостановлены весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.

"Турнир претендентов по шахматам пройдет в Екатеринбурге с 17 по 29 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч планируется провести в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссия
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