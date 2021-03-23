Огонь Паралимпиады зажгут на месте трагедии в Сагамихаре, где были убиты 19 инвалидов

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Церемония зажжения огня Паралимпийских игр в Токио должна пройти на территории учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара, где в 2016 году в результате резни погибли 19 человек. Об этом во вторник сообщила администрация японского города.

"Прошло пять лет [с той трагедии], и мы хотим, чтобы тот инцидент не стирался из памяти, хотим создать гармоничное общество, в котором не будет предубеждений и дискриминации", - приводит агентство Kyodo слова главы городского отдела по продвижению Олимпиады и Паралимпиады Нобуюки Хироты. По его словам, проведение церемонии в Сагамихаре станет символом стремления искоренить любые формы дискриминации, что совпадает с главным принципом паралимпийского движения.

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время там находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения, которое совершил Сатоси Уэмацу, погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Нападавший ранее проработал в этом учреждении почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента. Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики. В 2020 году мужчина был приговорен к смертной казни.

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за коронавируса были перенесены на год и состоятся с 24 августа по 5 сентября.