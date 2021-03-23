Александр Бородюк стал главным тренером "Торпедо"

Контракт с 58-летним Бородюком рассчитан до конца сезона-2021/22. На этом посту он сменил Сергея Игнашевича, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон в понедельник.

В нынешнем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 31 матче. В следующем туре автозаводцы 24 марта дома сыграют с "Чертаново".

Бородюк возглавлял "Торпедо" с 2013 по 2014 год и вывел команду в элитный дивизион чемпионата России. Также специалист входил в тренерский штаб сборной России, он был ассистентом Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года, на котором российская команда завоевала бронзовые медали. Кроме того, он возглавлял казахстанский "Кайрат", австрийский "Хорн", сборную Казахстана и молодежную команду России.