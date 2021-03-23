Олимпийский чемпион Шон Уайт прокомментировал выступление на первом старте за три года

ТАСС, 23 марта. Трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду Шон Уайт считает, что имеет хорошие шансы на попадание в сборную США на Игры в Пекине. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

На прошлой неделе 34-летний Уайт выступил на первом турнире после трехлетней паузы. Он показал четвертый результат в хафпайпе на Гран-при США - первом отборочном турнире на Игры в Пекине. Победу одержал японец Юто Тоцука.

"Мои первые соревнования за три года. Рад, что занял четвертое место на первом отборочном турнире к Олимпийским играм 2022 года, - написал Уайт. - Я занял первое место среди американских сноубордистов, что дает мне хорошие шансы в следующем сезоне попасть в национальную команду на Олимпиаду в Пекине".

Уайт является одним из самых титулованных сноубордистов в истории, на его счету золото Олимпиад 2006, 2010 и 2018 годов в хафпайпе. Он является 13-кратным победителем Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) в дисциплинах слоупстайл и суперпайп, а также двукратным чемпионом летних X Games в скейтбординге.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.