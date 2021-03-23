Фристайлистка Орлова: не рассчитывала победить в биг-эйре на юниорском ЧМ после ошибки

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Ксения Орлова, завоевавшая во вторник золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду, не рассчитывала на победу после ошибки в первой попытке. Об этом она рассказала журналистам после награждения.

Ранее Орлова стала первой в дисциплине "слоупстайл".

"Две победы - это очень хороший результат для меня, - сказала спортсменка. - Конечно, было не очень много соперниц, но все равно я довольна. Сегодня после ошибки в первой попытке я уже не рассчитывала на победу, но смогла собраться".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.