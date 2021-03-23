Спортивный директор "Севильи" заявил, что клуб не заинтересован в приобретении Головина

ТАСС, 23 марта. Испанская "Севилья" не заинтересована в приобретении российского футболиста "Монако" Александра Головина в летнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее испанское издание AS сообщило, что руководство "Севильи" следит за выступлениями российского полузащитника в чемпионате Франции.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал Мончи.

Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника в €19 млн, его контракт с "Монако" рассчитан до июня 2024 года.

Головину 24 года, он перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году, сумма трансфера составила €30 млн. В сезоне-2020/21 Головин провел 16 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.