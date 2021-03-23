Туктамышева заявила, что довольна организацией ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

ТАСС, 23 марта. Фигуристке Елизавете Туктамышевой нравятся условия пребывания на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, россиянка довольна организацией соревнований. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Соревновательная часть чемпионата мира состоится с 24 по 27 марта.

"На деле все оказалось лучше, практически не чувствуешь [ограничений]. Единственное правило - нужно постоянно носить маски, - сказала Туктамышева. - На льду есть специальные коробочки, чтобы мы могли сложить туда вещи, чтобы избежать контакта с тренером".

Туктамышева отметила, что российские фигуристы провели на карантине один день. "Достаточно быстро нас выпустили. Есть игровые зоны, чтобы было не скучно, то есть [организаторы] сделали максимально комфортное пребывание в отеле для спортсменов, - отметила фигуристка. - Моим любимым местом является столовая, потому что там находятся большие окна, выходящие на арену, можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Поэтому я довольна организацией чемпионата мира".

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).