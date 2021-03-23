Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

Детали контракта с 41-летним Оличем не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. Во вторник Олич будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубка УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года он является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против "Тамбова".