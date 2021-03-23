Крылов: рост стоимости стройматериалов не сказался на возведении ледовой арены в Омске

ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Рост цен на металл и стройматериалы не сказался на стоимости проекта нового ледового дворца в Омске, который возводится к молодежному чемпионату мира. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе визита в Омск председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск", которая была признана аварийной и снесена в сентябре 2019 года. Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть". Стоимость проекта оценивается в почти 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.

"Цена проекта, слава богу, не увеличилась, потому что мы провели перерасчет сметы как раз с точки зрения импортозамещения. Поэтому мы в этом смысле подстраховались с самого начала проектирования", - сказал Крылов.

Он подчеркнул, что возведение ледового дворца идет в соответствии с графиком. "Уже в апреле мы начинаем монтировать трибуны, - рассказал Крылов. - Получается, что сваи, бетон, все металлоконструкции - это все местные производители".

В пресс-службе ХК "Авангард" ТАСС уточнили, что в настоящий момент на стройплощадке завершается устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на первом этаже. Работы ведутся параллельно на всех участках, включая перекрытия второго и третьего этажей. В марте были начаты подготовительные работы к монтажу перекрытий четвертого этажа, а уже в мае подрядчик планирует приступить к монтажу металлоконструкций кровли.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.