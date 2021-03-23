Ярошик назвал неожиданным назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА

О назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА объявил во вторник. Детали контракта с 41-летним хорватом не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта.

"Назначение меня удивило, - сказал Ярошик. - Разговоры об уходе Виктора Гончаренко начались еще месяц назад, тогда говорили про приглашение опытных тренеров или братьев Березуцких. В итоге пригласили тренера без большого опыта работы. Я сам только знакомлюсь с работой главного тренера и понимаю, насколько это непросто. Не нужно думать, что это легко, это очень сложная работа. Особенно в таком большом клубе, как ЦСКА".

"Надеюсь, у него все сложится хорошо, - добавил он. - Я очень рад, что Ивица получил возможность тренировать такую команду, как ЦСКА. Мы с ним дружили, когда играли за клуб, хочу пожелать ему всего лучшего. Ему будет нелегко, для него это будет первый серьезный опыт работы главным тренером, и сразу в команде, которая всегда борется за самые высокие места. К тренерам и игрокам ЦСКА всегда предъявляются большие требования. Теперь буду следить за ЦСКА еще больше, и, если будет возможность, приеду посмотреть на их игру".

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.