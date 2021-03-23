Черчесов предостерег от недооценки сборной Мальты

Встреча между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали. Эта встреча будет первой в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Все команды, в том числе и мы, встали на линию старта, все в равных условиях, - сказал Черчесов. - Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей. Поэтому мы с первого дня сбора говорим о конкретных задачах, и наш первый барьер - Мальта, все мысли о ней".

"Другие игры будут позже. Любой команде хочется начать с положительного результата, так же думает и Мальта. На уровне сборных простых матчей не бывает. Кто с этим лично сталкивался, как тренер или игрок, тот может подтвердить", - добавил он.

Также тренер отметил, что сборная России по футболу на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу. "Мы сделали все, что запланировали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что на сегодня является объективным обстоятельством", - сказал Черчесов.

Мальта в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 176-е место из 210 команд. Россия - 39-е.