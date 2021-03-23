{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу
Обновлено 

Черчесов предостерег от недооценки сборной Мальты

По словам главного тренера российской команды, на уровне сборных простых матчей не бывает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Встреча между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали. Эта встреча будет первой в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

На эту тему

"Все команды, в том числе и мы, встали на линию старта, все в равных условиях, - сказал Черчесов. - Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей. Поэтому мы с первого дня сбора говорим о конкретных задачах, и наш первый барьер - Мальта, все мысли о ней".

"Другие игры будут позже. Любой команде хочется начать с положительного результата, так же думает и Мальта. На уровне сборных простых матчей не бывает. Кто с этим лично сталкивался, как тренер или игрок, тот может подтвердить", - добавил он.

Также тренер отметил, что сборная России по футболу на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу. "Мы сделали все, что запланировали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что на сегодня является объективным обстоятельством", - сказал Черчесов.

Мальта в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 176-е место из 210 команд. Россия - 39-е. 

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЧМ-2022 по футболу
Футбол в Италии
"Фиорентина" объявила об отставке главного тренера Пранделли
После 28 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии
"Фиорентина" объявила об отставке главного тренера Пранделли
Читать полностью