Артем Дзюба заявил, что не ощущает последствий коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артем Дзюба не ощущает последствий коронавируса, которым он переболел в январе. Об этом он рассказал журналистам.

15 января стало известно, что тест на коронавирусную инфекцию Дзюбы дал положительный результат. Нападающий не отправился на первый тренировочный сбор "Зенита" в Дубае и позднее присоединился к команде.

"Мне трудно сказать, есть люди, которые оценивают наше состояние. Тяжело не болел, неприятненько, я бы так сказал. Сбор пропустил, но с каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Сейчас уже намного лучше, как мне кажется, никаких последствий не осталось", - сказал Дзюба.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали.