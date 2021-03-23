Тренер заявил, что российские шпажисты выполнили главную задачу на этапе Кубка мира

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах выполнила главную задачу на этапе Кубка мира в Казани, получив лицензию на Олимпийские игры. Таким мнением с журналистами во вторник поделился старший тренер команды Александр Глазунов.

"Конечно, удовлетворен [результатами]. Фехтованием я не удовлетворен в полной мере, а то, что на этих соревнованиях команда главную задачу, которую мы поставили, сделала - это очень хорошо. Так случилось на этих соревнованиях, что венгры отскочили, Египет свою лицензию не получил, спортсмены хорошо отработали с Америкой, со Швейцарией, и уже в четверке было понятно, что Россия завоевала свою лицензию. Это самая главная цель была на сегодняшний день - получить лицензию на Олимпийские игры", - сказал он.

Сборная России в составе Сергея Биды, Сергея Ходоса, Никиты Глазкова и Павла Сухова проиграла команде Китая со счетом 39:45 в матче за третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Казани. Сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио как лучшая команда Европы не из топ-4 рейтинга Международной федерации фехтования.

Женская сборная России также заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Китая со счетом 24:40. Золотые медали разыграют сборные Южной Кореи и Польши.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин "Шпага Казани" проходит в столице Татарстана с 19 по 23 марта. По итогам турнира будет определился окончательный состав участников летней Олимпиады в Токио.