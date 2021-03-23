Гончаренко пожелал удачи новому главному тренеру ЦСКА Оличу

Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию сторон 22 марта. Во вторник клуб объявил о назначении главным тренером хорвата Ивицы Олича.

ТАСС, 23 марта. Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко приехал на тренировку команды и пожелал удачи своему преемнику Ивице Оличу. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Гончаренко 43 года, он возглавлял армейский клуб с декабря 2016 года. Под руководством Гончаренко армейцы завоевали Суперкубок России - 2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2016/17, 2017/18) и дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года он является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против "Тамбова".