В мужской сборной России по фехтованию на шпагах 85% спортсменов переболели коронавирусом

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Более 80% членов мужской сборной России по фехтованию на шпагах переболели коронавирусом. Об этом журналистам во вторник на этапе Кубка мира в Казани сообщил старший тренер команды Александр Глазунов.

"Сейчас на сборе те, кто не болел - ездили в ФМБА, делали прививки [вакциной] "Спутник V". Те, кто переболели, приезжают на спортивные базы уже с паспортом о наличии антител, то есть они прививки уже, само собой, не делают. Хочу сказать, что в сборной команде по мужской шпаге переболело 85% - это достаточно серьезно. По этой причине у нас даже один сбор отменился в декабре. После этого очень тяжело спортсменам выходить на высокий уровень, после болезни как минимум месяц они задыхаются, у них слабость", - сказал Глазунов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,7 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения, выздоровели 4 088 045 человек, умерли 95 818. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин "Шпага Казани" проходит в столице Татарстана с 19 по 23 марта. По итогам турнира определится окончательный состав участников летней Олимпиады в Токио.