Фарм-клуб "Авангарда" появится в Омске к следующему сезону Высшей хоккейной лиги

ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Фарм-клуб хоккейного клуба "Авангард", который будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), будет создан в Омске. Об этом рассказал во вторник журналистам председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" перед началом сезона-2018/19 вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23 КХЛ.

"Сегодня было рабочее совещание, окончательно утвердили бюджет создания этой команды, она будет базироваться в Омске. Матчи будут проходить в хоккейной академии "Авангард", - сказал Крылов в ходе визита в Омск.

В пресс-службе ХК "Авангард" ТАСС уточнили, что команда начнет выступать в ВХЛ уже в следующем сезоне. По словам Крылова, названия у команды еще нет. "Мы приглашаем омских болельщиков к процессу нейминга этой команды, мы обязательно будем выслушивать все варианты. Команда будет", - отметил представитель клуба.

Он добавил, что состав команды будет комплектоваться в основном из воспитанников академии "Авангард". "Это был, кстати, принципиальный вопрос. Мы не хотим просто так тратить деньги. Все игроки, которые будут в этой команде, это либо воспитанники нашей академии, либо омичи, которые играли за омский "Авангард" и как дядьки будут помогать молодым играть во взрослый хоккей", - подчеркнул Крылов.

Хоккейная академия "Авангард" была открыта в Омске в ноябре 2019 года. Спортивно-образовательный комплекс включает в себя две ледовые площадки - тренировочную и для проведения матчей с трибуной на 1,2 тыс. зрителей, восемь спортивных залов и гостиницу для иногородних воспитанников.