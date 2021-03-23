Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун заявил, что запретил бы гонщиками вставать на колено

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун, будь он по-прежнему руководителем чемпионата, запретил бы носить пилотам антирасистские футболки и вставать на колено перед заездами. Об этом он заявил журналистам в преддверии начала нынешнего сезона, который стартует 26-28 марта в Бахрейне.

"Если бы я все еще был рядом, то на подиуме не было бы никого в [антирасистских] футболках, это точно", - приводит во вторник слова 90-летнего Экклстоуна газета The Sun. "Стопроцентно, не было бы и этого стояния на коленях перед гонками", - сказал он.

Экклстоун согласен с тем, что "необходимо дать шанс [в жизни] большему количеству людей", бывший руководитель чемпионата напомнил, что как раз он был "первым, кто посадил темнокожего парня в болид "Формулы-1". Однако спорт, как подчеркнул он, "нельзя использовать в качестве политического инструмента", а в данном случае речь идет о движении Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение").

По словам Экклстоуна, семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона "используют люди, которые поддерживают BLM". "Я сказал его отцу, что Льюису нужно быть осторожным, потому что его используют люди, которые поддерживают Black Lives Matter, и они берут с него много денег, и никто не знает, куда все это уходит", - рассказал он.

В прошлом году Хэмилтон создал комиссию по вопросам расового многообразия в британском автоспорте. По словам автогонщика, основная цель комиссии - выявить ключевые барьеры, препятствующие рекрутингу и развитию чернокожих гонщиков в британском автоспорте.

Перед началом прошлого сезона "Формулы-1" оба болида "Мерседеса" были перекрашены в черный цвет. Хэмилтон также был одним из инициаторов акции протеста против расизма, в ходе которой пилоты перед началом гонки преклоняли колено, а также надевали футболки с надписью Black Lives Matter. При этом некоторые гонщики, в том числе российский пилот Даниил Квят, отказались участвовать в акции.