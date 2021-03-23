Журова приостановила работу в Союзе конькобежцев России в соответствии с решением CAS

"Я приостановила свои полномочия во всех спортивных организациях, где я была вице-президентом долгие годы. Если это угрожает нашим спортсменам и их участию в международных соревнованиях, мы выйдем из организаций. Я приостановила деятельность в контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России, Союзе конькобежцев России и Федерации спорта слепых", - сказала Журова.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд постановил, что высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях. Под санкции, утвержденные CAS, подпадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ (Совета Федерации и Госдумы), руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в администрации президента России и Следственном комитете РФ.