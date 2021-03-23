Валуев не собирается покидать Федерацию хоккея с мячом России в связи с санкциями WADA

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев не собирается выходить из состава исполкома Федерации хоккея с мячом России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он заявил ТАСС.

Санкции запрещают российским чиновникам занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях, которые являются подписантами кодекса WADA. По этой причине министр спорта России Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту главы Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Чтобы вы понимали, речь идет о международных федерациях, а я в исполкоме международной федерации не состою, поэтому никаких [требований] от WADA мне поступить не может, - сказал Валуев. - Ко мне никаких претензий нет и быть не может".

Санкции WADA будут действовать до декабря 2022 года.