Российский арбитр Левников обслужит матч сборной Англии в квалификации к чемпионату мира

ТАСС, 23 марта. Российская бригада во главе с Кириллом Левниковым рассудит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Левникову будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Владислав Безбородов.
Встреча пройдет 25 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Бригада под руководством Алексея Матюнина обслужит товарищеский матч сборных Белоруссии и Гондураса, который состоится 24 марта.