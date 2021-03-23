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ЧМ-2022 по футболу

Российский арбитр Левников обслужит матч сборной Англии в квалификации к чемпионату мира

Английские футболисты проведут матч против сборной Сан-Марино 25 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

ТАСС, 23 марта. Российская бригада во главе с Кириллом Левниковым рассудит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Помогать Левникову будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Владислав Безбородов.

Встреча пройдет 25 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Бригада под руководством Алексея Матюнина обслужит товарищеский матч сборных Белоруссии и Гондураса, который состоится 24 марта.

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