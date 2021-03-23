Российский арбитр Левников обслужит матч сборной Англии в квалификации к чемпионату мира

ТАСС, 23 марта. Российская бригада во главе с Кириллом Левниковым рассудит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).