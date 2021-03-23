Определились стартовые номера Трусовой и Щербаковой в короткой программе чемпионата мира

ТАСС, 23 марта. Жеребьевка короткой программы в женских одиночных соревнованиях прошла на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступит 28-й, бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выйдет на лед 34-й, следом за ней выступит трехкратная чемпионка России Анна Щербакова. Последний, 39-й номер получила победительница финала Гран-при (2018) японка Рика Кихира.

Также стала известна очередность выступления спортивных пар в короткой программе. Двукратные победители финала Кубка России Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят 17-ми, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 21-ми, следом за ними выступят чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Короткую программу женщины представят 24 марта, начало - 12:00 мск, произвольную - 26 марта (20:00 мск). Спортивные пары представят короткую программу 24 марта, начало - 20:30 мск, произвольную - 25 марта (20:10 мск)

Соревнования в Стокгольме завершатся 27 марта.