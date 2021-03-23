Определен состав сборной России по дзюдо на "Большой шлем" в Тбилиси

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Определен состав сборной России на предстоящий в Тбилиси турнир дзюдоистов "Большой шлем", в него помимо прочих вошли призеры чемпионатов мира Михаил Пуляев (до 66 кг), Денис Ярцев (до 73 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Высокорейтинговый "Большой шлем" в Тбилиси соберет свыше 500 атлетов из почти 80 стран. В 2020 году состязания из-за пандемии были отменены, а в 2021-м вернулись в календарь в статусе "Большого шлема". Турнир продлится три дня - с 26 по 28 марта, он, как и мартовский "Большой шлем" в Ташкенте, пройдет в присутствии зрителей.

Мужскую сборную России в Тбилиси представят Рамазан Абдулаев и Константин Симеонидис (до 60 кг), Пуляев и Якуб Шамилов (до 66 кг), Ярцев и Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Алан Хубецов и Турпал Тепкаев (до 81 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Нияз Билалов и Казбек Занкишиев (до 100 кг).

В женскую сборную вошли Сабина Гилязова и Кристина Булгакова (до 48 кг), Алеся Кузнецова и Анастасия Поликарпова (до 52 кг), Дарья Межецкая и Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Бабинцева и Антонина Шмелева (до 78 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).