{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Олич назвал ЦСКА своим домом

Хорватский тренер во вторник возглавил московский клуб
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич Денис Тырин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Хорват Ивица Олич, который во вторник возглавил ЦСКА, считает клуб своим домом. Комментарий тренера приводит пресс-служба московского футбольного клуба.

На эту тему
Гончаренко пожелал удачи новому главному тренеру ЦСКА Оличу
Гончаренко пожелал удачи новому главному тренеру ЦСКА Оличу

Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко.

"Мы контактировали с клубом много лет как друзья, но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде, и сегодня я здесь, очень рад вернуться, - сказал Олич. - Это мой клуб, мой дом, хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого, буду отдавать всего себя, впереди много работы".

"Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть, но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать", - добавил он.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Теги
Российский футбол
Кризис в российской легкой атлетике
Бывший глава ВФЛА Шляхтин не стал обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации
Дмитрий Шляхтин и еще несколько сотрудников организации получили дисквалификации в феврале по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко
Бывший глава ВФЛА Шляхтин не стал обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации
Читать полностью