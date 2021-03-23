Олич назвал ЦСКА своим домом

Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко.

"Мы контактировали с клубом много лет как друзья, но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде, и сегодня я здесь, очень рад вернуться, - сказал Олич. - Это мой клуб, мой дом, хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого, буду отдавать всего себя, впереди много работы".

"Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть, но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать", - добавил он.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.