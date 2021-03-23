Блинкова уступила Крейчиковой в первом круге теннисного турнира в Майами

ТАСС, 23 марта. Россиянка Анна Блинкова уступила чешке Барборе Крейчиковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии "Премьер", который проходит в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $3,26 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу 25-летней чешки. В следующем круге она сыграет против представительницы Польши Иги Швёнтек.

Ранее во вторник в основную сетку турнира вышла россиянка Людмила Самсонова, обыгравшая во втором матче квалификации соотечественницу Варвару Грачеву (6:2, 6:4).

Крейчикова занимает 39-е место в рейтинге WTA и является обладательницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг) в составе национальной сборной Чехии (2018). На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2020). Блинкова идет на 73-й строчке рейтинга, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Открытый чемпионат Майами проходит с 1985 года, соревнования проходят на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier. Его действующей победительницей является американка Слоан Стивенс, выигравшая в 2019 году. В 2020 году Открытый чемпионат Майами не проводился из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 3 апреля.