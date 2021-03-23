Тренер "Ак Барса" сообщил, что Зарипов и Билялов будут готовы к полуфиналу плей-офф КХЛ

УФА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов и вратарь Тимур Билялов будут готовы к играм следующей серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил журналистам главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов.

Во вторник "Ак Барс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в финал Восточной конференции. Зарипов еще не принимал участия в матчах плей-офф текущего сезона из-за травмы, Билялов получил повреждение в третьем матче серии против "Салавата Юлаева".

"Все, кто есть у нас в обойме, все готовы, все готовимся. Будем принимать решение по мере готовности ребят. Тимур и Данис будут готовы, конечно, они будут играть", - сказал Квартальнов, отвечая на вопрос, будут ли Зарипов и Билялов готовы к серии финала Востока.

В финале Восточной конференции "Ак Барс" сыграет с победителем в противостоянии между омским "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом". После трех матчей омский клуб ведет со счетом 2-1.