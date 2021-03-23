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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" обыграли "Ним" в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 30:25 в пользу российского клуба

ТАСС, 23 марта. Гандболисты "Чеховских медведей" дома обыграли французский "Ним" со счетом 30:25 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам группового этапа "Кузнецкие медведи" заняли третье место в группе А, набрав 14 очков в 10 матчах. "Ним" завершил его на втором месте группы В с 16 очками.

Четвертьфиналисты определятся по сумме результатов двух встреч. Ответный матч пройдет во Франции 30 марта. В турнире также принимает участие российский ЦСКА, который позже во вторник сыграет против датского ГОГа.

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Летние олимпийские виды спорта
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