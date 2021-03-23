Бывший глава ВФЛА Шляхтин не стал обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации

ТАСС, 23 марта. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и бывший член правления ВФЛА, экс-глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян не подали апелляции на решение о четырехлетней дисквалификации. Это следует из решения, опубликованного на сайте независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В феврале Шляхтин, Карамян, а также бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова были дисквалифицированы дисциплинарным трибуналом на четыре года за вмешательство в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Они были признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Виновные имели право на обжалование данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS), срок подачи истек 19 марта.

Шляхтин возглавлял ВФЛА с 2016 года.