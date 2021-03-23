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Брат Нурмагомедова не выступал долгое время в UFC из-за коронавируса и травмы руки

Абубакар Нурмагомедов не тренировался более полугода в связи с проблемами со здоровьем

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов длительное время не выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за коронавируса и травмы руки. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я провел операцию на левую кисть, - сказал боец. - У меня был частичный разрыв связок и гигрома, не мог комфортно работать на тренировках. После этого началась пандемия, я болел коронавирусом, сейчас все уже хорошо. Я восстанавливался после этого шесть или семь месяцев, вообще не тренировался".

"Я получил травму руки в предпоследнем бою. Она не особо болела, но потом начала, я уже не мог бить и делать физические упражнения", - добавил собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов 27 марта в США проведет бой против американца Джареда Гудена. Всего на его счету 15 побед, три поражения и одна ничья.

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