Гандболисты ЦСКА проиграли датскому клубу ГОГ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 23 марта. Российский ЦСКА в гостях уступил датскому клубу ГОГ со счетом 31:33 в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы.

По итогам группового этапа армейцы заняли второе место в группе C, набрав 14 очков в 10 матчах. ГОГ завершил групповой этап на третьем месте группы D с 12 очками.

Четвертьфиналисты определятся по сумме результатов двух встреч. Ответный матч пройдет в Москве 30 марта. В турнире также принимает участие российский клуб "Чеховские медведи", который ранее во вторник дома обыграл французский "Ним" (30:25) в первом матче.