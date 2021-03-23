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Футбол в Испании

СМИ: Куман останется главным тренером "Барселоны" в следующем сезоне

Во вторник прошла встреча нидерландского тренера с руководством клуба
Рональд Куман EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
Описание
Рональд Куман
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal

ТАСС, 23 марта. Руководство футбольного клуба "Барселона" выразило доверие главному тренеру Рональду Куману и позволило ему продолжить работать в клубе в следующем сезоне. Об этом сообщает радиостанция Catalunya Radio.

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По информации источника, во вторник прошла встреча нидерландского тренера с руководством, на которой также присутствовал вернувшийся на пост президента клуба Жоан Лапорта. Отмечается, что в ходе встречи Куман потребовал возможности больше влиять на трансферную политику клуба.

Куман возглавляет команду с августа прошлого года, его контракт действует до 2022 года. На данный момент "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах, и отстает от "Атлетико" на четыре очка. В кубке страны "Барселона" вылетела в четвертьфинале, в Лиге чемпионов - на стадии 1/8 финала.

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