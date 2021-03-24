Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Стокгольме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию стартует на арене Ericsson Globe в Стокгольме. Турнир пройдет с 24 по 27 марта в формате "пузыря" без зрителей - такое решение было принято в связи с опасностью распространения коронавируса.

Турнир, которого ждали два года. За чем следить на чемпионате мира по фигурному катанию

В женском турнире выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (тренер - Этери Тутберидзе), чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (тренер - Алексей Мишин) и бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова (тренер - Евгений Плющенко), Щербакова и Трусова дебютируют на чемпионате мира. Каждая из спортсменок обладает солидным набором ультрасложных элементов, что девушки уже успели продемонстрировать на предстартовых тренировках в Стокгольме. Противостоять им на турнире в Швеции будут японка Рика Кихира, ее соотечественница Каори Сакамото, американка Брэди Теннелл и другие.

Основные медальные надежды на предстоящем старте у российских болельщиков есть практически в каждом из видов, но сложнее всего придется в мужском одиночном катании, где честь российского фигурного катания предстоит отстаивать двум представителям школы Алексея Мишина - Михаилу Коляде и дебютанту чемпионата мира Евгению Семененко. Перед этими спортсменами стоит задача как минимум сохранить квоту на предстоящие Олимпийские игры в Пекине в количестве двух участников, как максимум - увеличить ее до трех, но для этого фигуристы должны занять места, в сумме не превышающие 13. Основная борьба за первое место ожидается между двукратными чемпионами мира Нэтаном Ченом (США) и Юзуру Ханю (Япония, двукратный олимпийский чемпион).

В соревнованиях спортивных пар примут участие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (обе пары тренируются под руководством Тамары Москвиной), а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов (тренер - Максим Траньков). Соперниками россиян в парном катании станут хозяева Олимпиады-2022 китайцы, и прежде всего речь идет о серебряных призерах Игр в Пхенчхане, двукратных действующих чемпионах мира паре Суй Вэньцзин и Хань Цун.

В танцах на льду Россию представят действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы России и бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряные призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Побороться за титул лучших танцоров мира с россиянами предстоит чемпионам США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье. Самый титулованный из нынешних дуэтов, Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), чемпионат мира пропускают.

Сборная прибыла в Стокгольм 20 марта чартерным рейсом, все спортсмены в Швеции сдали тесты на коронавирус, прошли карантин, и уже 22 марта приступили к тренировкам. Первыми в борьбу на чемпионате мира вступят женщины и спортивные пары, 25 марта короткую программу представят мужчины, а также определятся победители в парном катании, в пятницу стартуют танцевальные дуэты, а также станут известны победительницы в женском одиночном катании. Завершится турнир 27 марта произвольными программами в мужском одиночном катании и танцах на льду.