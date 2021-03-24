Черчесов рассказал, что хотел пригласить Модрича в московский "Спартак"

ТАСС, 24 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, когда работал в московском "Спартаке", хотел, чтобы состав красно-белых пополнил хорватский полузащитник Лука Модрич. Комментарий Черчесова приводит хорватская газета Sportske Novosti.

"В свое время я привел в "Спартак" Стипе Плетикосу, хотел еще и молодого Модрича. Но, к сожалению, это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает выступать за сильнейший европейский клуб", - сказал Черчесов.

С июня 2006 по июнь 2007 года Черчесов работал в "Спартаке" спортивным директором, а с 2007-го по 2008-й тренировал команду. Тогда Модрич выступал за загребское "Динамо", на данный момент он представляет мадридский "Реал", в составе которого дважды стал чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" и стал серебряным призером чемпионата мира, который прошел в России. В четвертьфинале хорваты в серии пенальти (основное время и овертайм закончились со счетом 2:2) обыграли россиян, которых возглавлял Черчесов.

Сборные России и Хорватии являются соперниками по группе Н на отборочном этапе чемпионата мира - 2022. Первый матч команды должны провести 1 сентября в России.