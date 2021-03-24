НХЛ перенесла еще три матча "Монреаля" из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести три матча "Монреаля" против "Эдмонтона" и "Оттавы" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встречи с "Эдмонтоном" должны были пройти 25 и 27 марта, игра против "Оттавы" - 29 марта.

Переносы связаны с включением двух хоккеистов "Монреаля" в ковид-протокол. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

За "Монреаль" выступает российский защитник Александр Романов.

Ранее НХЛ перенесла матч команды против "Эдмонтона", который должен был пройти 23 марта.

"Монреаль" находится на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона с 37 очками за 31 игру.