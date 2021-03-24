Передача Проворова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

В составе победителей отличились Майкл Маклеод (10-я минута), Кайл Палмьери (20), Егор Шарангович (30), Трэвис Зэйджак (40). У проигравших шайбы забросили Джоэль Фараби (13), Шон Кутюрье (52, 59).

ТАСС, 24 марта. "Нью-Джерси" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал голевую передачу, набрав 15 очков (четыре гола + 11 передач) в 31 матче текущего сезона. Хоккеисты "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не отметились результативными действиями.

"Нью-Джерси" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 28 очков в 30 матчах. "Филадельфия" находится на пятой позиции с 34 очками за 31 игру.

Следующий матч "Нью-Джерси" проведет 26 марта в гостях против "Вашингтона". "Филадельфия" в тот же день сыграет дома с "Нью-Йорк Рейнджерс".