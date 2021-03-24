Василий Филигранный. 100 лет со дня рождения седьмого чемпиона мира по шахматам Смыслова

Шахматный мир приложил все возможные усилия, чтобы нивелировать урон, нанесенный пандемией. В соответствии с посылом советского хита "Нужно сделать все, чтоб вовек олимпийский огонь не погас" шахматную Олимпиаду перенесли в онлайн, в том же формате удалось провести массу турниров, в том числе самого высокого уровня. Организаторскую руку к этому приложил, например, действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Так что популярность шахмат не только не упала, но и выросла, чему весьма поспособствовал и выстреливший в октябре 2020 года сериал The Queen's Gambit. Правда, для выразительной героини Бет передвижение фигур по доске (и не только по доске) не является единственной страстью, а скорее заменяет рок-н-ролл в канонической тройке с сексом и наркотиками.
В том же октябре в Москве состоялась российская премьера мюзикла "Шахматы" (Chess) авторства музыкантов группы ABBA Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона и не менее легендарного либреттиста Тима Райса. Советский шахматист Сергиевский на фоне чарующих музыкальных тем успевает изменить жене и Родине и вернуться к ним обеим, попутно выиграв два матча за мировое чемпионство. Оригинальная версия Chess вышла в 1984 году, и яркие, неоднозначные персонажи из мира спорта были в почете уже тогда.
Иная судьба в искусстве могла быть у героев не выдуманных или собирательных, но вполне реальных. Однако общемировой тенденцией стало досыпать в биографии пластиково фальшивые перец с солью вместо того, чтобы лучше изучать факты и талантливо их подавать.
В одной из ключевых сцен Chess переживания персонажей переплетаются с хором, который торжественно пропевает имена всех чемпионов мира на тот момент вместе с годами завоевания титула. Даже человеку несведущему дается возможность оценить масштаб величия двенадцати королей, в сумме "правивших" почти век. Да и за 36 последующих лет к ним добавилось всего четверо. Вот же они, былинные богатыри, ешьте их с маслом или маслом же рисуйте!
Как мог быть хорош мюзикл про Хосе Рауля Капабланку, всесторонне одаренного красавца-сердцееда! Где-то в восьмидесятых забыт фильм "Белый снег России" о душераздирающе грустной судьбе Александра Алехина. Меж тем вышедший в 2015 году американский байопик неуравновешенного гения Бобби Фишера провалился в прокате, а шахматный мир подверг его уничижительным насмешкам за недостоверность.
Седьмой чемпион мира Василий Смыслов, родившийся ровно сто лет назад, казалось бы, герой совсем другого типа. Состоял в счастливом единственном браке, был очень осторожен в высказываниях, никогда не произносил бранных слов. Чемпионом мира был один год, победив Михаила Ботвинника, но уступив ему же в матче-реванше.
Однако именно феерическое противостояние Смыслова и Ботвинника стало главным событием шахматной жизни 1950-х. В турнире 1948 года, который назвал преемника ушедшего из жизни действующим чемпионом мира Алехина, Смыслов финишировал вторым — вслед за Ботвинником. Спустя пять лет в Цюрихе он выиграл турнир претендентов, опередив на два очка трех конкурентов.
Матч 1954 года за корону Ботвинник начал с двух побед, в середине матча восемь партий подряд завершались победой одного из соперников, а всего таких партий было 14 из 24. В последних партиях Смыслов выиграл дважды, сравняв счет, но ничейный исход противостояния сохранил титул Ботвиннику.
Смыслов победил и в следующем турнире претендентов, а затем очень уверенно провел чемпионский матч в апреле 1957-го, завершив его досрочной победой 12,5:9,5. Ботвинник получил право на матч-реванш и спустя год вернул себе титул. Он выиграл три первых партии и смог удержать завоеванное преимущество — 12,5:10,5. Впоследствии Смыслов сетовал на перенесенную во время матча пневмонию, но признал, что противник был готов блестяще. Не менее уважительно об оппоненте отзывался и Ботвинник.
"Василий Васильевич был просто уникальный шахматист по таланту, — поделился мнением с ТАСС десятый чемпион мира Борис Спасский. -Ботвинник боялся его. Я помню, когда Ботвинник готовился к матчу с Фишером в Сухуми в 69-м году, он, разбирая партии молодого Фишера, вдруг воскликнул: „Так это же молодой Смыслов!“. Он боялся молодого Смыслова, наблюдал за ним и проиграл ему матч на первенство мира! А матч-реванш выиграл. Мог ли Смыслов удержать звание чемпиона мира? Вопрос… Вряд ли, потому что у него жизнь была трудная. Но его хорошим помощником была жена Надежда Андреевна".
В 1960-м Смыслову довелось пережить трагедию — покончил с собой его 21-летний пасынок Владимир. Конечно, это не могло не сказаться на результатах шахматиста, а его брак, продлившийся 62 года, навсегда стал сказкой с грустным оттенком.
"В матче 1966 года, который я играл против Петросяна, Смысловы мне очень помогали: они меня подкармливали, — рассказал Спасский. — Вместо того, чтобы стоять в очереди в буфете гостиницы „Москва“, я приезжал к ним домой на обед. Они очень хорошо меня кормили, это была большая помощь. Так что Василий Васильевич в этом отношении выступал, можно сказать, в роли папы, в роли родителя, как и Надежда Андреевна. Матч этот я, правда, проиграл. А вот следующий матч 69-го года я уже выиграл. И тоже Василий Васильевич помогал мне, победой был доволен, он очень переживал за меня".
В 1960-е и 70-е Смыслов выиграл немало международных турниров, стабильно хорошо выступал за сборную СССР на шахматных Олимпиадах и в международных матчах. В претендентском турнире 1983/1984 гг. 62-летний Смыслов сенсационно вышел в финал, пройдя немца Роберта Хюбнера и венгра Золтана Рибли. Однако справиться с 20-летним Гарри Каспаровым не смог.
"С Василием Васильевичем всегда свершались какие-нибудь каверзы, — рассказал Спасский. — Например, командное первенство мира — он обязательно попадал на женскую доску. В составе мужской команды могла участвовать женщина. И вот ко мне сразу подбегал Георгиев и говорил: "Борко, Борко! Пошли, пошли смотреть на Смыслова". И вот Василий Васильевич, вооружившись, наступал на какую-то девицу, а потом, как бы извиняясь, нам говорил: "Это не важно, что я играю с девушкой, команде нужны очки, надо выигрывать. А остальное — все чепуха". В данном случае он не был джентльменом, он был жестким спортсменом. Он говорил: "В спорте надо выигрывать!".
В одном из интервью Владимир Крамник раздал своим предшественникам звучные, но вполне серьезные эпитеты. Ботвииник стал Михаилом Концептуальным, Петросян — Тиграном Сбалансированным, Каспаров — Гарри Быстроменяющимся. По мнению 14-го чемпиона мира, Василий "Филигранный" Смыслов играл не артистично, но имел "натуральный стиль" игры, доведя до совершенства позиционную игру.
"Василий Васильевич — большое явление в русских шахматах, — отметил Спасский. — Как шахматист всегда тонко чувствовал позицию. Он был очень зорким тактиком, видел комбинационные удары, был силен в атаке, хорошо защищался, хорошо контратаковал. Его главный вклад в шахматы — идейное трактование некоторых миттельшпильных позиций, например, в защите Грюнфельда у него были оригинальные идеи, в славянской защите ферзевого гамбита и, конечно, особенно много он сделал для теории, для техники игры в испанской партии".
Смыслов является признанным шахматным теоретиком, автором нескольких книг. Многие шахматисты отмечали его вклад в образование.
"Смыслов — один из ярчайших представителей советских шахмат, он был специалистом области эндшпиля, написал книги. Его вклад в шахматы очень велик. И он человек был хороший: творческий, с юмором. У него было такое мальчишеское: "Да, Анатолий Евгеньевич, пусть они там что-то делают, а мы — живем и работаем". Мы с ним дружили долгие годы. В шахматы мы друг с другом не играли — зачем нам это делать", — рассказал ТАСС 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
Пламенной страстью Смыслова было пение. В 50-х годах он пробовался в Большой театр, позже записывал пластинки, а 75 -летнем возрасте выступил с сольным концертом с симфоническим оркестром в большом зале Московской консерватории.
"У него был хороший голос, — поведал Карпов. — Мои друзья, организаторы турнира в Тилбурге вышли с идеей и реализовали ее: записали диск с романсами в исполнении Смыслова. Уже тогда Василию Васильевичу лет было прилично — запись была в конце 70-х. И он прекрасно выступил на моем юбилее, когда мне исполнилось 50 лет, он пел со сцены Большого театра".
Смыслов умер в 2010 году через три дня после наступления 89-летия. Будучи обладателями значительной по стоимости недвижимости, они с женой последние годы вели скромный образ жизни. Надежда Андреевна пережила мужа на два месяца.
"Однажды Василий Васильевич согласился напеть пластинку, где главным произведением, на котором он построил все, была известная русская песня о Кудеяре-разбойнике, — рассказал Спасский. — Я думаю, что Василий Васильевич, в какой-то мере, сам себя считал Кудеяром-разбойником. В песне поется: "Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, сам Кудеяр в монастырь пошел людям и богу служить". Вот это был лейтмотив Василия Васильевича, он к этому как-то стремился".
Подготовил Денис Розов