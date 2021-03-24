Василий Филигранный. 100 лет со дня рождения седьмого чемпиона мира по шахматам Смыслова

Шахматный мир приложил все возможные усилия, чтобы нивелировать урон, нанесенный пандемией. В соответствии с посылом советского хита "Нужно сделать все, чтоб вовек олимпийский огонь не погас" шахматную Олимпиаду перенесли в онлайн, в том же формате удалось провести массу турниров, в том числе самого высокого уровня. Организаторскую руку к этому приложил, например, действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Так что популярность шахмат не только не упала, но и выросла, чему весьма поспособствовал и выстреливший в октябре 2020 года сериал The Queen's Gambit. Правда, для выразительной героини Бет передвижение фигур по доске (и не только по доске) не является единственной страстью, а скорее заменяет рок-н-ролл в канонической тройке с сексом и наркотиками. В том же октябре в Москве состоялась российская премьера мюзикла "Шахматы" (Chess) авторства музыкантов группы ABBA Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона и не менее легендарного либреттиста Тима Райса. Советский шахматист Сергиевский на фоне чарующих музыкальных тем успевает изменить жене и Родине и вернуться к ним обеим, попутно выиграв два матча за мировое чемпионство. Оригинальная версия Chess вышла в 1984 году, и яркие, неоднозначные персонажи из мира спорта были в почете уже тогда.

Иная судьба в искусстве могла быть у героев не выдуманных или собирательных, но вполне реальных. Однако общемировой тенденцией стало досыпать в биографии пластиково фальшивые перец с солью вместо того, чтобы лучше изучать факты и талантливо их подавать. В одной из ключевых сцен Chess переживания персонажей переплетаются с хором, который торжественно пропевает имена всех чемпионов мира на тот момент вместе с годами завоевания титула. Даже человеку несведущему дается возможность оценить масштаб величия двенадцати королей, в сумме "правивших" почти век. Да и за 36 последующих лет к ним добавилось всего четверо. Вот же они, былинные богатыри, ешьте их с маслом или маслом же рисуйте! Как мог быть хорош мюзикл про Хосе Рауля Капабланку, всесторонне одаренного красавца-сердцееда! Где-то в восьмидесятых забыт фильм "Белый снег России" о душераздирающе грустной судьбе Александра Алехина. Меж тем вышедший в 2015 году американский байопик неуравновешенного гения Бобби Фишера провалился в прокате, а шахматный мир подверг его уничижительным насмешкам за недостоверность.

Описание Василий Смыслов и Михаил Ботвинник, 1958 год © ТАСС

Седьмой чемпион мира Василий Смыслов, родившийся ровно сто лет назад, казалось бы, герой совсем другого типа. Состоял в счастливом единственном браке, был очень осторожен в высказываниях, никогда не произносил бранных слов. Чемпионом мира был один год, победив Михаила Ботвинника, но уступив ему же в матче-реванше. Однако именно феерическое противостояние Смыслова и Ботвинника стало главным событием шахматной жизни 1950-х. В турнире 1948 года, который назвал преемника ушедшего из жизни действующим чемпионом мира Алехина, Смыслов финишировал вторым — вслед за Ботвинником. Спустя пять лет в Цюрихе он выиграл турнир претендентов, опередив на два очка трех конкурентов. Матч 1954 года за корону Ботвинник начал с двух побед, в середине матча восемь партий подряд завершались победой одного из соперников, а всего таких партий было 14 из 24. В последних партиях Смыслов выиграл дважды, сравняв счет, но ничейный исход противостояния сохранил титул Ботвиннику.

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Смыслов победил и в следующем турнире претендентов, а затем очень уверенно провел чемпионский матч в апреле 1957-го, завершив его досрочной победой 12,5:9,5. Ботвинник получил право на матч-реванш и спустя год вернул себе титул. Он выиграл три первых партии и смог удержать завоеванное преимущество — 12,5:10,5. Впоследствии Смыслов сетовал на перенесенную во время матча пневмонию, но признал, что противник был готов блестяще. Не менее уважительно об оппоненте отзывался и Ботвинник. "Василий Васильевич был просто уникальный шахматист по таланту, — поделился мнением с ТАСС десятый чемпион мира Борис Спасский. -Ботвинник боялся его. Я помню, когда Ботвинник готовился к матчу с Фишером в Сухуми в 69-м году, он, разбирая партии молодого Фишера, вдруг воскликнул: „Так это же молодой Смыслов!“. Он боялся молодого Смыслова, наблюдал за ним и проиграл ему матч на первенство мира! А матч-реванш выиграл. Мог ли Смыслов удержать звание чемпиона мира? Вопрос… Вряд ли, потому что у него жизнь была трудная. Но его хорошим помощником была жена Надежда Андреевна". В 1960-м Смыслову довелось пережить трагедию — покончил с собой его 21-летний пасынок Владимир. Конечно, это не могло не сказаться на результатах шахматиста, а его брак, продлившийся 62 года, навсегда стал сказкой с грустным оттенком.

Описание Василий Смыслов, 1968 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

"В матче 1966 года, который я играл против Петросяна, Смысловы мне очень помогали: они меня подкармливали, — рассказал Спасский. — Вместо того, чтобы стоять в очереди в буфете гостиницы „Москва“, я приезжал к ним домой на обед. Они очень хорошо меня кормили, это была большая помощь. Так что Василий Васильевич в этом отношении выступал, можно сказать, в роли папы, в роли родителя, как и Надежда Андреевна. Матч этот я, правда, проиграл. А вот следующий матч 69-го года я уже выиграл. И тоже Василий Васильевич помогал мне, победой был доволен, он очень переживал за меня". В 1960-е и 70-е Смыслов выиграл немало международных турниров, стабильно хорошо выступал за сборную СССР на шахматных Олимпиадах и в международных матчах. В претендентском турнире 1983/1984 гг. 62-летний Смыслов сенсационно вышел в финал, пройдя немца Роберта Хюбнера и венгра Золтана Рибли. Однако справиться с 20-летним Гарри Каспаровым не смог. "С Василием Васильевичем всегда свершались какие-нибудь каверзы, — рассказал Спасский. — Например, командное первенство мира — он обязательно попадал на женскую доску. В составе мужской команды могла участвовать женщина. И вот ко мне сразу подбегал Георгиев и говорил: "Борко, Борко! Пошли, пошли смотреть на Смыслова". И вот Василий Васильевич, вооружившись, наступал на какую-то девицу, а потом, как бы извиняясь, нам говорил: "Это не важно, что я играю с девушкой, команде нужны очки, надо выигрывать. А остальное — все чепуха". В данном случае он не был джентльменом, он был жестким спортсменом. Он говорил: "В спорте надо выигрывать!".

Описание Гарри Каспаров и Василий Смыслов. 1984 год © Владимир Гулевич/ТАСС

В одном из интервью Владимир Крамник раздал своим предшественникам звучные, но вполне серьезные эпитеты. Ботвииник стал Михаилом Концептуальным, Петросян — Тиграном Сбалансированным, Каспаров — Гарри Быстроменяющимся. По мнению 14-го чемпиона мира, Василий "Филигранный" Смыслов играл не артистично, но имел "натуральный стиль" игры, доведя до совершенства позиционную игру. "Василий Васильевич — большое явление в русских шахматах, — отметил Спасский. — Как шахматист всегда тонко чувствовал позицию. Он был очень зорким тактиком, видел комбинационные удары, был силен в атаке, хорошо защищался, хорошо контратаковал. Его главный вклад в шахматы — идейное трактование некоторых миттельшпильных позиций, например, в защите Грюнфельда у него были оригинальные идеи, в славянской защите ферзевого гамбита и, конечно, особенно много он сделал для теории, для техники игры в испанской партии". Смыслов является признанным шахматным теоретиком, автором нескольких книг. Многие шахматисты отмечали его вклад в образование.

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"Смыслов — один из ярчайших представителей советских шахмат, он был специалистом области эндшпиля, написал книги. Его вклад в шахматы очень велик. И он человек был хороший: творческий, с юмором. У него было такое мальчишеское: "Да, Анатолий Евгеньевич, пусть они там что-то делают, а мы — живем и работаем". Мы с ним дружили долгие годы. В шахматы мы друг с другом не играли — зачем нам это делать", — рассказал ТАСС 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Пламенной страстью Смыслова было пение. В 50-х годах он пробовался в Большой театр, позже записывал пластинки, а 75 -летнем возрасте выступил с сольным концертом с симфоническим оркестром в большом зале Московской консерватории. "У него был хороший голос, — поведал Карпов. — Мои друзья, организаторы турнира в Тилбурге вышли с идеей и реализовали ее: записали диск с романсами в исполнении Смыслова. Уже тогда Василию Васильевичу лет было прилично — запись была в конце 70-х. И он прекрасно выступил на моем юбилее, когда мне исполнилось 50 лет, он пел со сцены Большого театра".

Описание Василий Смыслов, 1989 год © Игорь Уткин/ТАСС