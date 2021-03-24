"Чикаго" обыграл "Флориду" в матче НХЛ. Задоров отдал голевую передачу

В составе "Чикаго" отличились Доминик Кубалик (7-я минута), Пиус Сутер (19), Карл Содерберг (25). У "Флориды" шайбы забросили Антон Строльман (29) и Алекс Веннберг (56).

ТАСС, 24 марта. "Чикаго" со счетом 3:2 обыграл "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Чикаго" Никита Задоров отдал голевую передачу и набрал 7 очков (один гол + шесть передач) в 33 матчах текущего сезона. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе.

"Чикаго" прервал серию из четырех поражений, набрал 35 очков в 33 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Флорида" находится на третьем месте с 44 очками за 32 игры.

Следующий матч команды проведут 26 марта в Чикаго.

В другой встрече игрового дня "Нэшвилл" на своей площадке победил "Детройт" (2:0), защитник хозяев Яков Тренин отдал голевую передачу.