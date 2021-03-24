Василевский одержал 12-ю победу подряд в НХЛ и установил рекорд "Тампы"

ТАСС, 24 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский помог своей команде обыграть "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, голкипер отразил 16 бросков по своим воротам и стал первой звездой игры.
В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (29-я минута), Янни Гурд (33). У "Даллас" отличился Руп Хинтц (5). Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска, его одноклубник Денис Гурьянов, а также хоккеисты "Тампы" Михаил Сергачев и Александр Волков не сумели отличиться.
Andrei Vasilevskiy improved to 12-0-0 in his last 12 appearances dating to Feb. 22 and established a @TBLightning record for longest winning streak, eclipsing the previous mark of 11 set by Louis Domingue in 2018-19. #NHLStats: https://t.co/68MwDpTSMq pic.twitter.com/16JCKeUDNA— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 24, 2021
Василевский одержал 12-ю победу кряду, установив рекорд клуба. В сезоне-2018/19 Луи Доминге выиграл 11 матчей подряд. Российский голкипер также вышел по этому показателю на седьмое место в истории НХЛ, сравнявшись с бывшим вратарем "Бостона" Россом Бруксом (сезон-1973/74) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси" Мартином Бродером (1997/98). Лидерами с 14 победами подряд являются Сесил Томпсон ("Бостон", 1929/30), Том Баррассо ("Питтсбург", 1992/93), Йонас Хиллер ("Анахайм", 2013/14) и Сергей Бобровский ("Коламбус", 2016/17).
"Тампа" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона с 50 очками после 32 игр. "Даллас" идет седьмым с 28 очками в 29 матчах. Следующий матч команды проведут 26 марта в Далласе.