Василевский одержал 12-ю победу подряд в НХЛ и установил рекорд "Тампы"

ТАСС, 24 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский помог своей команде обыграть "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, голкипер отразил 16 бросков по своим воротам и стал первой звездой игры.

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (29-я минута), Янни Гурд (33). У "Даллас" отличился Руп Хинтц (5). Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска, его одноклубник Денис Гурьянов, а также хоккеисты "Тампы" Михаил Сергачев и Александр Волков не сумели отличиться.