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Мировой футбол

Чемпион России по футболу в составе "Локомотива" Фарфан подписал контракт с клубом из Перу

36-летний нападающий будет выступать за клуб "Альянса Лима", в котором начинал карьеру
Джефферсон Фарфан Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Джефферсон Фарфан
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Нападающий Джефферсон Фарфан подписал контракт с перуанским футбольным клубом "Альянса Лима". Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации портала Transfetmarkt, контракт с 36-летним перуанцем подписан до 31 декабря 2022 года.

В августе 2020 года Фарфан покинул московский "Локомотив", за который выступал с 2017 года. В его составе он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России. Всего за "Локомотив" перуанец провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач, он дважды входил в список 33 лучших игроков сезона (2018, 2019).

Фарфан начао карьеру в "Альянса Лима", затем выступал за нидерландский ПСВ, германский "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Вместе со сборной Перу он становился серебряным (2019) и бронзовым (2015) призером Кубка Америки.

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