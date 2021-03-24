Чемпион России по футболу в составе "Локомотива" Фарфан подписал контракт с клубом из Перу

ТАСС, 24 марта. Нападающий Джефферсон Фарфан подписал контракт с перуанским футбольным клубом "Альянса Лима". Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации портала Transfetmarkt, контракт с 36-летним перуанцем подписан до 31 декабря 2022 года.

В августе 2020 года Фарфан покинул московский "Локомотив", за который выступал с 2017 года. В его составе он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России. Всего за "Локомотив" перуанец провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач, он дважды входил в список 33 лучших игроков сезона (2018, 2019).

Фарфан начао карьеру в "Альянса Лима", затем выступал за нидерландский ПСВ, германский "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Вместе со сборной Перу он становился серебряным (2019) и бронзовым (2015) призером Кубка Америки.