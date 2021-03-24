Дополнительная фан-зона Евро-2020 в Петербурге будет создана у дворца спорта "Юбилейный"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Третья зона для болельщиков на период проведения чемпионата Европы по футболу-2020 будет обустроена в Санкт-Петербурге перед дворцом спорта "Юбилейный" в дополнение к фан-зонам на Дворцовой и Конюшенной площадях. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в городском правительстве вопросы спорта и культуры.

"На последней нашей встрече с представителями УЕФА мы рассмотрели возможность для введения дополнительной фан-зоны. Мы сейчас ее прорабатываем отдельно для того, чтобы разгрузить уже утвержденные фан-зоны. У нас будет "деревня болельщиков" на Конюшенной площади и будет зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Для того, чтобы ее разгрузить и убрать с Дворцовой несоответствующие, ненужные развлечения - сцены, мероприятия, мы вводим дополнительную зону болельщиков, которая будет располагаться около дворца спорта "Юбилейный". Я говорил об этом с губернатором, и он эту идею поддержал", - сказал Пиотровский.