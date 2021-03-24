Вратарь "Тампы" Василевский прокомментировал установление рекорда клуба по победам подряд

ТАСС, 24 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский не концентрируется на рекордных достижениях, а старается хорошо выполнять свою работу. Об этом он рассказал пресс-службе НХЛ.

В ночь на среду "Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата. Василевский отразил 16 бросков и стал первой звездой матча. Для россиянина эта победа стала 12-й подряд, он установил рекорд клуба.

"Несколько игроков сказали мне после матча в воскресенье (после победы над "Чикаго" со счетом 4:1 - прим. ТАСС), что сегодня может быть рекорд, - сказал Василевский. - Я просто не думаю об этом, стараюсь делать свою работу. Делаю свой распорядок перед матчем так, чтобы показывать лучшую игру каждый раз".

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является победителем Кубка Стэнли 2020 года, обладателем приза "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне голкипер провел 24 матча, пропуская 1,86 шайбы в среднем за игру. "Тампа" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона с 50 очками после 32 игр.