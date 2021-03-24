Обладатель высшего ранга борца сумо Какурю завершил спортивную карьеру

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Монгольский ёкодзуна Какурю (настоящее имя - Мангалжалавын Ананд), который обладает высшим рангом борца сумо, завершил спортивную карьеру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Ассоциации сумо Японии.

Ранее 35-летний Какурю был вынужден пропустить пять турниров подряд из-за различных травм, полученных во время поединков. Кроме того, в декабре 2020 года борец стал гражданином Японии, что в дальнейшем позволит ему возглавить хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо.

В настоящее время, помимо Какурю, званием ёкодзуны обладает лишь один сумоист - Хакухо, который также является уроженцем Монголии. Он получил гражданство Японии в сентябре 2019 года.

Согласно традиции, ёкодзуны, которые больше не могут демонстрировать требуемый от них высочайший уровень мастерства, не понижаются в ранге, а вместо этого завершают карьеру.