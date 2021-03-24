{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Обладатель высшего ранга борца сумо Какурю завершил спортивную карьеру

Ранее спортсмен был вынужден пропустить пять турниров подряд из-за различных травм
Какурю EPA/CHRISTOPHER JUE
Описание
Какурю
© EPA/CHRISTOPHER JUE

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Монгольский ёкодзуна Какурю (настоящее имя - Мангалжалавын Ананд), который обладает высшим рангом борца сумо, завершил спортивную карьеру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Ассоциации сумо Японии.

Ранее 35-летний Какурю был вынужден пропустить пять турниров подряд из-за различных травм, полученных во время поединков. Кроме того, в декабре 2020 года борец стал гражданином Японии, что в дальнейшем позволит ему возглавить хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо.

В настоящее время, помимо Какурю, званием ёкодзуны обладает лишь один сумоист - Хакухо, который также является уроженцем Монголии. Он получил гражданство Японии в сентябре 2019 года.

Согласно традиции, ёкодзуны, которые больше не могут демонстрировать требуемый от них высочайший уровень мастерства, не понижаются в ранге, а вместо этого завершают карьеру.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
НХЛ
Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
В матче против "Даллас" россиянин отразил 16 бросков и одержал 12-ю победу подряд, установив рекорд клуба
Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
Читать полностью