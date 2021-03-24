Умер олимпийский чемпион по дзюдо японец Тосихико Кога

ТАСС, 24 марта. Чемпион Олимпийских игр по дзюдо японец Тосихико Кога скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает агентство Киодо.

Кога скончался в своем доме в Кавасаки. Весной прошлого года он был госпитализирован в связи с онкологическим заболеванием и перенес операцию.

Дзюдоист должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в мае в префектуре Сага. Эстафета начнется в четверг в футбольном тренировочном центре J-Village ("Джей-вилледж") в городе Нараха.

Кога стал чемпионом Олимпиады 1992 года в Барселоне в весовой категории до 71 кг, также завоевал серебро Игр в 1996 году в Атланте в весе до 78 кг и три золотые медали чемпионатов мира. После завершения карьеры работал главным тренером женской сборной Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.