Чемпионка мира по сноуборду Помагальски погибла в Швейцарии после схода лавины

ТАСС, 24 марта. Чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски погибла в Швейцарии. Об этом сообщает Le Journal.

По данным издания, спортсменка погибла в результате схода лавины в Швейцарских Альпах. Спасатели также обнаружили тело гида Бруно Кутелли.

Помагальски было 40 лет, она становилась чемпионкой мира по сноуборд-кроссу и серебряным призером ЧМ-2003 в параллельном гигантском слаломе, в 2004 году выиграла Кубок мира в этой дисциплине. Дважды принимала участие в Олимпийских играх. Помагальски является внучкой Жана Помагальски, который изобрел первый лыжный подъемник в 1934 году и основал компанию Poma ("Пома") в 1947 году.