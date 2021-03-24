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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира по сноуборду Помагальски погибла в Швейцарии после схода лавины

Спасатели также обнаружили тело гида Бруно Кутелли
Жюли Помагальски EPA/JOHN MABANGLO
Описание
Жюли Помагальски
© EPA/JOHN MABANGLO

ТАСС, 24 марта. Чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски погибла в Швейцарии. Об этом сообщает Le Journal.

По данным издания, спортсменка погибла в результате схода лавины в Швейцарских Альпах. Спасатели также обнаружили тело гида Бруно Кутелли.

Помагальски было 40 лет, она становилась чемпионкой мира по сноуборд-кроссу и серебряным призером ЧМ-2003 в параллельном гигантском слаломе, в 2004 году выиграла Кубок мира в этой дисциплине. Дважды принимала участие в Олимпийских играх. Помагальски является внучкой Жана Помагальски, который изобрел первый лыжный подъемник в 1934 году и основал компанию Poma ("Пома") в 1947 году.

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