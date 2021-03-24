Стала известна первая тема саммита "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Первой темой саммита "Спорт-Аккорд", который пройдет в Екатеринбурге, станет "Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Ассоциация "Спорт-Аккорд" объявила первую тему предстоящего саммита, который пройдет в этом году в Екатеринбурге. Предметом для дискуссий мирового сообщества станет "Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта", а главным спикером этой секции предложено стать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву", - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, Свердловская область являются не только индустриальным и культурным, но и спортивным центром страны. Екатеринбург принимал матчи чемпионата мира по футболу, чемпионат мира по боксу, турниры Большого шлема по дзюдо, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие крупнейшие состязания. "CityAccord позволит нам презентовать наш спортивный и туристический потенциал, а также станет площадкой для обсуждения новых вызовов, стоящих перед организаторами соревнований самого высокого уровня в условиях глобальных изменений", - сказал Куйвашев.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.