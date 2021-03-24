Голкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 24 марта. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата. Василевский отразил 16 бросков и одержал 12-ю победу подряд, установив рекорд клуба.

Первой звездой дня стал голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос, отразивший 31 бросок и сохранивший ворота в неприкосновенности в домашнем матче с "Детройтом" (2:0).

Второй звездой дня признан форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в гостевой игре с "Аризоной" (4:5 Б).