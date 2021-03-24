МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. Об этом ТАСС сообщил тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин.

В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако через неделю РУСАДА поменяло свое решение, вновь открыв дело.

"Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет, - сказал Храмоножкин. - На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом".

Собеседник агентства отметил, что Слепов начал работать детским тренером во Владимире.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.